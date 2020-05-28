Глава МИД Кипра не подтвердил сообщения, что его страна против потолка цен на нефть из РФ

Иоаннис Касулидис попросил не ставить Кипр и Венгрию в один ряд.

Глава внешнеполитического ведомства Кипра Иоаннис Касулидис не подтвердил журналистам информационного агентства The Bloomberg сообщения о том, что его страна совместно с Венгрией выступает против введения общеевропейского потолка цен на нефть из России. Об этом Иоаннис Касулидис отметил в эфире телеканала. Дипломат уверен в том, что многие журналисты напрасно и очень легко ставят Кипр в один ряд с Будапештом в подобных темах..

Мы посмотрим, в чем будет заключаться предложение, которое нам еще ни разу не представляли. Но мы не выступаем против и обычно соглашаемся с другими партнерами. Иоаннис Касулидис, глава МИД Кипра

Напомним, что ранее издание The Bloomberg сообщило читателям о том, что ряд стран, среди которых есть Венгрия и Кипр, выступают против введения потолка цен на российскую нефть в Евросоюзе. При этом в Брюсселе данные решения должны приниматься единогласно.

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Фото и видео: YouTube / Bloomberg Markets and Finance