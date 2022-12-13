Цинь Ган рассказал о важности для Вашингтона "нажать на тормоз".

Глава китайского министерства по иностранным делам Цинь Ган рассказал о том, что если американские власти не изменят политику в отношении Китая, то это приведет к конфронтации. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на ежегодной пресс-конференции, проводимой на полях сессии сессии Всекитайского собрания народных представителей (местного парламента). Пекин полагает, что Вашингтон все еще идет по ложному пути в собственной внешней политике в отношении КНР. Цинь Ган призвал Белый дом нажать на тормоза, так как никакие другие ограждения не смогут остановить "сход поезда с рельсов и опрокидывание". В Китае видят, что хотя власти США регулярно говорят о необходимости соблюдения международных правил, но сами постоянно ведут нечестную конкуренцию.

Представьте двух спортсменов, соревнующихся в олимпийской гонке, но один спортсмен вместо того, чтобы сосредоточиться на том, чтобы выложиться на полную, всегда пытается подставить подножку другому… Это не честная конкуренция, а злонамеренная конфронтация и фол. Цинь Ган, глава МИД КНР

Цинь Ган подчеркнул прессе, что данное соперничество является "безрассудной авантюрой", так как на кон ставятся национальные и коренные интересы народов и будущего человечества. В Пекине категорически выступают против такого решения.

Китай заявил о недопустимости повторения украинского сценария в Азии из-за действий США.

Фото и видео: YouTube / Reuters