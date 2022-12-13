Китай заявил о недопустимости повторения украинского сценария в Азии из-за действий США

Цинь Ган напомнил о важности быть едиными в регионе, а не смотреть на работу НАТО.

Страны Азии не должны допустить повторения украинского сценария в своем регионе на фоне попыток американских властей продвигать собственную там так называемую Индо-тихоокеанскую стратегию. Такое мнение выразил в ходе пресс-конференции, проводимой на полях ежегодных сессий главного совещательного и законодательного органов страны китайский министр по иностранным делам Цинь Ган. Эксперт заметил, что власти США утверждают, что стратегия якобы направлена на усиление открытости и свободы, однако на самом деле речь идет о конфронтации.

Азиатско-Тихоокеанский регион должен стать ареной для взаимовыгодного сотрудничества в Азии, Нельзя допустить, чтобы украинский кризис повторился в Азии. Цинь Ган, глава МИД КНР

Эксперт уверен в том, что фактически Вашингтон содействует формированию в регионе АТР конфликтующих блоков, "пытаясь создать в Азии тихоокеанскую версию НАТО. В Китае считают, что такая политика со стороны СШа приведет к разъединению и разрыву контактов между странами-участницами АТР.

Глава МИД КНР Цинь Ган: санкции не решат украинский кризис, необходимы мирные переговоры.

Фото и видео: YouTube / Reuters