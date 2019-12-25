Глава МИД Италии резко осадил Зеленского после слов о России

Антонио Таяни негативно оценил бездоказательные высказывания со стороны украинского лидера.

Заявление лидера киевского режима Владимира Зеленского о якобы угрозе появления российских беспилотных летательных аппаратов на итальянской территории неверно и лишь излишне драматизируют ситуацию. Соответствующее заявление журналистам сделал местный министр по иностранным делам Антонио Таяни. Дипломат указал, что украинским властям следует отказаться от бездоказательных слов в том случае, если чиновники с Банковой улицы хотят и дальше получать поддержку от партнеров из Рима.

Подчеркну, что я не думаю, что <…> Россия хочет Третьей мировой войны. Я абсолютно в этом уверен, поэтому я хочу успокоить всех итальянцев. Не стоит драматизировать, нет ничего тревожного для нашей страны, хочу всех в этом заверить. Антонио Таяни, глава МИД Италии

Руководитель внешнеполитической службы в республике заметил, что после после ничем не подкрепленных заявлений Владимира Зеленского ему пришлось проконсультировался по вопросу с министром обороны Гвидо Кросетто для того, чтобы успокоить итальянское население. Ранее, в субботу на минувшей неделе Нидерланды, Литва и Норвегия сообщили о замеченных в их воздушном пространстве беспилотниках. Государства не предоставили никаких подробностей. Позже правоохранительные органы Амстердама допустили, что это мог быть воздушный шар.

Италия обсуждает возможности отправки саперов для разминирования территорий и морских районов Украины.

Фото: pxhere.com