Катрин Колонна призвала страны к более ответственному поведению.

Глава МИД Франции призвала тщательно подбирать слова при разговорах о ядерном оружии. Об этом Катрин Колонна упомянула в ходе своего выступления на мероприятии, организованного в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований. Чиновница пояснила, что ждет от российской стороны более ответственного поведения в отношении слов о данном виде стратегических вооружений. Она призвала мировых политиков ограничиваться себя в использовании слов при упоминании ядерного арсенала, так как к этому обязывает статус "ядерной державы".

Я никогда не отвечаю на гипотетические вопросы. При обсуждении ядерного оружия мы должны быть не только осторожными, но и ограничивать себя в выборе слов. Катрин Колонна, глава МИД Франции

В МИД Франции призвали сохранять каналы диалога с российскими властями.

Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies