В МИД Франции призвали сохранять каналы диалога с российскими властями

Франция считает необходимым сохранять возможности для диалога с теми, кто принимает решения в России. Об этом американским журналистам рассказала глава французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонна. Чиновница выступила с заявление в ходе мероприятия, организованного вашингтонским Центром стратегических и международных исследований. Она пояснила, что диалог следует вести в том числе и лично с президентом Владимиром Путиным.
Диалоги порой могут быть непростыми, не всегда дают результат... Но мы абсолютно убеждены в необходимости сохранять каналы для коммуникаций с теми, кто принимает решения в России, включая президента Путина.
Катрин Колонна, глава МИД Франции
Дипломат добавила, что беседы французского лидера Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным "полностью координируются с нашими международными друзьями".
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Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies
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