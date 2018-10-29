Глава МИД Чехии не ожидает "большого продвижения" в позиции ЕС по ситуации в Израиле

Ян Липавский также оценил санкции против России.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский не ожидает "большого продвижения" от коллег в позиции Европейского союза по ситуации в Израиле и секторе Газа по результатам начинающегося заседания Совета ЕС на уровне глав МИД государств-членов ЕС. Соответствующее заявление чиновник сделал во время своего прибытия на рабочую встречу в Брюссель. Чиновник заметил, что по последней информации один соотечественник вместе с членом семьи "кспешно перешли" с территории палестинского анклава в Египет.

Не следует ожидать большого продвижения. Важно, чтобы мы вновь услышали от [представителей] государств - членов ЕС, как они воспринимают ситуацию в Израиле и Газе. Ян Липавский, глава МИД Чехии

Глава МИХ Чехии добавил, что ЕС продолжает работать над введением 12-м пакета антироссийских санкций, а Прага поддерживает страны в этом начинании.

Евросоюз признал право Израиля на самооборону, заявил премьер Чехии.

Фото и видео: European Commission