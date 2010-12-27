Глава МЭР озвучил катастрофическую демографическую ситуацию в России

Максим Орешкин озвучил не утешающий факт. По его словам в ближайшее время трудоспособное население будет снижаться на 800 тысяч человек ежегодно.

Глава Министерства экономического развития Максим Орешкин заявил, что демографическая ситуация в России среди трудоспособного населения будет становиться хуже с каждым годом.

По слов Орешкина, за 5-6 лет трудоспособное население будет стремительно уменьшаться. По его подсчетам на 800 тысяч человек каждый год. Катастрофическую динамику он связал с рождением людей в конце 90-х годов. Известно, что в то время в стране был значительный спад рождаемости.

Начиная с середины 1960-х годов постепенно рос коэффициент смертности, что связано с ростом алкоголизма и позднее наркомании, маргинализации населения. Сформировался феномен так называемой "мужской и сельской сверхсмертности", приходящейся в основном на лиц трудоспособного возраста.

В 1990-е и первой половине 2000-х годов уровень сверхсмертности резко повысился, однако тенденция к его росту сформировалась ещё в 1960-1970-е годы, при некоторой стабилизации в 1980-е.

Практически двукратное падение рождаемости в 1988-1993 годах, в отличие от хрущёвского времени не сопровождающееся ростом числа абортов. Уровень зарегистрированных абортов с конца 1980-х по настоящее время снижается почти в 10 раз, хотя и остаётся одним из самых высоких в мире.

С середины 2000-х годов уровень сверхсмертности снизился. Продолжительность жизни с 2005 по 2016 год выросла на 7 лет с 65 до 72 лет, хотя и остаётся существенно ниже уровня развитых стран.