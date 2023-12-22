Глава МЧС России прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Его встретили представители МЧС Азербайджана и посол России.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Самолет с Куренковым прибыл в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку. Его встретили представители МЧС Азербайджана и посол России Михаил Евдокимов. Ожидается, что глава МЧС РФ обсудит вопросы двустороннего взаимодействия по линии чрезвычайных ведомств.

Ранее мы сообщали, что на оснащение подразделений МЧС поступят 44 быстроходных судна.

Видео: МЧС России