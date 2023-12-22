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Глава МЧС России прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

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Его встретили представители МЧС Азербайджана и посол России.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Самолет с Куренковым прибыл в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку. Его встретили представители МЧС Азербайджана и посол России Михаил Евдокимов. Ожидается, что глава МЧС РФ обсудит вопросы двустороннего взаимодействия по линии чрезвычайных ведомств.

Ранее мы сообщали, что на оснащение подразделений МЧС поступят 44 быстроходных судна.

Видео: МЧС России

Теги: азербайджан, александр куренков, визит, мчс россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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