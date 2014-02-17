Глава МЧС РФ прибыл в Малайзию с рабочим визитом

Куренков проведет ряд двусторонних встреч и проконтролирует учения поисково-спасательных отрядов.

Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Малайзию с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Куренков проведет в Малайзии ряд двусторонних встреч. На них будут обсуждаться перспективы и динамика взаимодействия между чрезвычайными ведомствами двух стран. Также глава МЧС проконтролирует российско-малазийские учения поисково-спасательных отрядов. Они пройдут 19 июня на полигоне "SMART".

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Видео: МЧС России