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Глава МЧС РФ прибыл в Малайзию с рабочим визитом

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Куренков проведет ряд двусторонних встреч и проконтролирует учения поисково-спасательных отрядов.

Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Малайзию с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Куренков проведет в Малайзии ряд двусторонних встреч. На них будут обсуждаться перспективы и динамика взаимодействия между чрезвычайными ведомствами двух стран. Также глава МЧС проконтролирует российско-малазийские учения поисково-спасательных отрядов. Они пройдут 19 июня на полигоне "SMART".

Ранее мы сообщали, что в Дагестане потушили пожар на территории хлебозавода.

Видео: МЧС России

Теги: александр куренков, малайзия, мчс россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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