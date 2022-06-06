Глава Курской области сообщил о новом обстреле приграничного поселка Теткино

Роман Старовойт сообщил, что есть повреждения, но никто не пострадал.

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил о новом обстреле поселка Теткино, граничащего с территорией Украины. Информацией чиновник поделился с подписчиками в собственном Telegram-канале. После инцидента оказались повреждены местная переправа и сахарный завод.

Сегодня рано утром был вновь обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям. Раненых и погибших нет. Роман Старовойт, губернатор Курской области

Напомним, что населенный пункт Теткино Глушковского района располагается на государственной границе.. С начала проведения специальной военной операции РФ на он уже несколько раз подвергался обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. В последний раз опасную ситуацию местные власти фиксировали 21 мая.

В Курской области задержали готовившего теракт россиянина.

Фото: Telegram / Роман Старовойт

Видео: Telegram / Курский Бомондъ