Глава Комздрава рекомендует привиться переболевшим COVID-19 полгода назад и ранее

"Никаких рисков вакцинация не таит», — утверждает Дмитрий Лисовец.

Глава петербургского Комздрава рекомендует прививаться переболевшим коронавирусом даже полгода назад и ранее. Об этом глава комитета сообщил порталу "Петербургский дневник".

Лисовец отметил, что через полгода защита организма начинает ослабевать. К настоящему моменту уже зафиксированы случаи, когда коронавирусом удалось заболеть повторно. Желающие могут проверить титр антител.

Даже если антитела есть — никаких рисков вакцинация не таит Дмитрий Лисовец, глава комитета по здравоохранению

Ранее мы сообщали о том, что за сутки в Петербурге от COVID-19 первично привили рекордное количество граждан – 13 855 человек.

Фото: Piter.tv