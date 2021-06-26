  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Глава Комздрава рекомендует привиться переболевшим COVID-19 полгода назад и ранее
Сегодня, 20:55
103
mook1 Добавить в Яндекс.Новости

Глава Комздрава рекомендует привиться переболевшим COVID-19 полгода назад и ранее

0 0

"Никаких рисков вакцинация не таит», — утверждает Дмитрий Лисовец.

Глава петербургского Комздрава рекомендует прививаться переболевшим коронавирусом даже полгода назад и ранее. Об этом глава комитета сообщил порталу "Петербургский дневник".

Лисовец отметил, что через полгода защита организма начинает ослабевать. К настоящему моменту уже зафиксированы случаи, когда коронавирусом удалось заболеть повторно. Желающие могут проверить титр антител.

Даже если антитела есть — никаких рисков вакцинация не таит

Дмитрий Лисовец, глава комитета по здравоохранению

Ранее мы сообщали о том, что за сутки в Петербурге от COVID-19 первично привили рекордное количество граждан – 13 855 человек.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, прививка
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии