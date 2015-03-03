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Рекорд по количеству вакцинированных за сутки снова побит в Петербурге
Сегодня, 18:31
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Рекорд по количеству вакцинированных за сутки снова побит в Петербурге

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Всего за сутки выполнено порядка 20 тысяч инъекций.

За сутки в Петербурге от COVID-19 первично привили рекордное количество граждан – 13 855 человек. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба городской администрации. За минувшие 24 часа вторично было вакцинировано 788 человек, всего – 19 643 инъекции. 

Ранее о рекорде сообщалось 23 июня. Первую прививку сделали 10132 человека, вторую — 6120 человек. 

С начала периода массовой вакцинации в Северной столице первично привили 848 787 человек, а 693 034 человека полностью закончили цикл вакцинации.  

Накануне в Северную столицу пришла партия вакцины "Гам-КОВИД-Вак". Теперь в городе комплектов с дозами "Спутника V" стало на 105 тысяч больше. За весь период в Петербург поступило 1 057 102 комплектов вакцин.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус, петербург
Категории: Картина дня, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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