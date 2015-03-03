Рекорд по количеству вакцинированных за сутки снова побит в Петербурге

Всего за сутки выполнено порядка 20 тысяч инъекций.

За сутки в Петербурге от COVID-19 первично привили рекордное количество граждан – 13 855 человек. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба городской администрации. За минувшие 24 часа вторично было вакцинировано 788 человек, всего – 19 643 инъекции.

Ранее о рекорде сообщалось 23 июня. Первую прививку сделали 10132 человека, вторую — 6120 человек.

С начала периода массовой вакцинации в Северной столице первично привили 848 787 человек, а 693 034 человека полностью закончили цикл вакцинации.

Накануне в Северную столицу пришла партия вакцины "Гам-КОВИД-Вак". Теперь в городе комплектов с дозами "Спутника V" стало на 105 тысяч больше. За весь период в Петербург поступило 1 057 102 комплектов вакцин.

Фото: Piter.tv