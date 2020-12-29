Глава Комздрава: Петербург готов к тому, что количество госпитализаций с COVID-19 снова пойдет вверх

За неделю с 11 по 17 января с коронавирусом в стационары города было госпитализировано 5052 пациентов.

Петербург готов к тому, что количество госпитализаций c коронавирусом снова пойдет вверх. Об этом 17 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Чиновник рассказал, что за минувшую неделю с 11 по 17 января с коронавирусом в стационары города было госпитализировано 5052 пациентов, это меньше чем неделей ранее, когда было госпитализировано 5215 человек.

С 11 по 17 января в стационары, принимающие больных с новой коронавирусной инфекцией, госпитализировано 5052 пациентов. Неделей ранее – с 4 по 10 января 2021 года – эта цифра была 5215 больных. Таким образом, снижение составило 3,1 %. В Петербурге количество свободных коек превысило рекомендованные Минздравом РФ 20 процентов и на этой неделе достигло более 25 процентов. Но это не значит, что подготовка новых инфекционных коек прекратится. Город готов к тому, что количество госпитализаций снова пойдет вверх. – написал Лисовец.

Фото: Piter.tv