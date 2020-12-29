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В "ковидных" стационарах Петербурга свободно 25,9% коечного фонда
Сегодня, 18:39
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В "ковидных" стационарах Петербурга свободно 25,9% коечного фонда

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Всего в городе развернуто более 12 тысяч коек.

В "ковидных" стационарах Петербурга свободно 25,9% коечного фонда. Информация об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 17 января, распространяемой пресс-службой правительства.

Так, сообщается, что по данным на воскресенье, свободны 3233 койки – максимальный показатель с начала 2021 года. Всего в городе развернуто более 12 тысяч коек.

В стационарах Петербурга сегодня свободны 3 233 койки –  25,9 процентов от общего коечного фонда для лечения COVID-19 и пневмонии. Это максимальный показатель с начала 2021 года. Всего в городе развернуто 12 488 коек для лечения COVID-19 и пневмонии

– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19  

Фото: Piter.tv 

Теги: коечный фонд, коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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