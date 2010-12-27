Глава Колпино прокомментировал конфликт вокруг земли в микрорайоне "Ижорский батальон"

Горожане смогут выбрать любую форму благоустройства на площадке, частично отданной под строительство детского садика.

Глава Колпинского района высказался относительно спорной территории, которую не могут поделить местные жители. На участке может появиться парк или детский сад. Анатолий Повелий предложил построить именно то, что выберет большинство.

Ситуация касается 13 тысяч квадратных метров земли в микрорайоне "Ижорский батальон". Некоторые горожане не хотят, чтобы в редкой для этого места зеленой зоне появилось детской учреждение. Они заявили чиновникам, что им не хватает участков для прогулок. Однако согласно адресной программе на данной территории планируется трехэтажное здание под детсад на 220 мест, в котором будет оборудован бассейн.

Повелий заметил, что под строительство уйдет 8,5 тысячи квадратных метров, а оставшуюся территорию можно благоустроить под парк.

Эту площадь мы предлагаем благоустроить под то, что вы скажете комментирует конфликт интересов спикер

Глава Колпино объяснил, что форму оформления комфортной для жителей среды выберут они сами. На месте могут появиться дорожки для скандинавской ходьбы, детские площадки и деревья.

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Фото: Piter.tv

