Продавщица криками прогнала грабителя из магазина на бульваре Красных Зорь

Мужчина напал на женщину, ударил по голове и потребовал деньги.

Накануне в полицию Невского района Петербурга обратилась сотрудница продуктового магазина на бульваре Красных Зорь. Женщина заявила о несостоявшемся ограблении торгового помещения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам потерпевшей, в магазин вошел неизвестный, ударил ее тяжелым предметом по голове и потребовал деньги. После этого грабитель попытался самостоятельно вскрыть кассовый аппарат. Однако женщина не растерялась и стала истошно кричать, чем напугала незнакомца, и он покинул место преступления.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина 1957 года рождения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведется расследование.

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Фото: Piter.TV