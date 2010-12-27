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Продавщица криками прогнала грабителя из магазина на бульваре Красных Зорь
Сегодня, 11:42
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Alena_Zinovieva

Продавщица криками прогнала грабителя из магазина на бульваре Красных Зорь

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Мужчина напал на женщину, ударил по голове и потребовал деньги.

Накануне в полицию Невского района Петербурга обратилась сотрудница продуктового магазина на бульваре Красных Зорь. Женщина заявила о несостоявшемся ограблении торгового помещения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам потерпевшей, в магазин вошел неизвестный, ударил ее тяжелым предметом по голове и потребовал деньги. После этого грабитель попытался самостоятельно вскрыть кассовый аппарат. Однако женщина не растерялась и стала истошно кричать, чем напугала незнакомца, и он покинул место преступления.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина 1957 года рождения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведется расследование.

Ранее мы писали, что неизвестный в медицинской маске ограбил банк в Колпино на 8 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: грабеж, ограбление магазина, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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