Глава Камчатки считает, что дефицита икры и красной рыбы не ожидается

Владимир Солодов рассказал о соблюдении объемов вылова.

Дефицита красной икры и рыбы на фоне средней лососевой путины в России не ожидается. Соответствующее заявление губернатор Камчатского края Владимир солодов сделал журналистам информационного агентства "РИА Новости" в рамках интервью, организованного на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2025 году. Чиновник заметил, что сейчас покрываются полностью те объемы, которые необходимы потребителям. Речь идет о рекордных выловах, так ка максимальные объемы путины доходят до 500 тысяч тонн лосося.

Минимальные за последние 20 лет были чуть больше 100 тысяч тонн. Сегодня - 250 тысяч тонн, это ровно серединка, то есть, это нормальный средний улов. Но в целом для страны объема этого, конечно, достаточно. Владимир Солодов, глава Камчатки

Напомни, что X Восточный экономический форум состоится с третьего по шестое сентября в городе Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В текущем году основной темой мероприятия заявлен "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости