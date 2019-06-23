Глава Камчатки предложил создать цифровую модель зданий в сейсмоопасных регионах

Владимир Солодов рассказал о выводах, которые власти сделали после недавнего землетрясения.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил создать в сейсмоопасных регионах России цифровую модель для всех зданий. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на сессии "Безопасная территория. Развитие системы мониторинга и прогнозирования ЧС на Дальнем Востоке и в Арктике", организованного на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2025 году. По результата недавнего землетрясения власти сделали ряд выводов. В частности, речь идет о важности нормативно-правового регулирования.

Мы сейчас обследуем 1 400 зданий, которые пострадали, затем на все здания будет эта работа распространена для того, чтобы фиксировать в режиме, приближенном к реальному времени, накопленный дефицит сейсмостойкости. Владимир Солодов, глава Камчатки

Эксперт указал, что данная цифровая модель, формирование которой ведется местными властями в данный момент, должна стать практически при годной для всех сейсмоопасных регионов. Владимир Солодов добавил, что проект станет основой для градостроительных требований и требований по документации. Дополнительно чиновник указал коллегам на необходимость активизации расселения аварийного фонда и фонда с низкой сейсмостойкостью. Однако сейчас администрации фиксирует недостаток финансирования программы. Речь идет о том, что денежных средств хватает только на одну шестую часть от заявленных потребностей в регионе.

Фото и видео: ВЭФ 2025