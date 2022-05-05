Глава ФТС измерил западные санкции против России в страницах

Владимир Булавин рассказал о том, на какие сферы направлено давление от США и ЕС.

Глава Федеральной таможенной службы измерил западные санкции против России в страницах. Соответствующее заявление Владимир Булавин сделал во время рабочей встречи с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. По мнению чиновника, на РФ оказывается беспрецедентное давление. Только со стороны США санкционные пакеты описаны на 200 страницах, а от Евросоюза - на 280 страницах.

Санкции со стороны США – это 200 страниц, со стороны ЕС – 280 страниц. Большей частью своей направлены на внешнюю торговлю, на создание барьеров по перемещению товаров и барьеров по оплате. Владимир Булавин, глава ФТС РФ

эксперт подчеркнул, что те антикризисные меры, которые были приняты президентом России и правительством на площадке Евразийского экономического союза, существенно смягчили воздействие западного давления на экономическую систему государства, а также на бизнес-индустрию.

Мишустин призвал ФТС помочь бизнесу адаптироваться к условиям санкций.

Фото и видео: Правительство России

