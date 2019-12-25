Максим Шаскольский раскрыл данные об антимонопольном расследовании.

Глава ФАС не исключил рекордного штрафа "Северстали", НЛМК и ММК. В интервью телеканалу RTVI руководитель надзорного ведомства Максим Шаскольский уточнил, что антимонопольные выплаты могут быть больше, чем тот штраф, который суд назначил IT-корпорации Google.

Может быть, штрафы в отношении металлургов будут больше, чем по Google, поэтому вы про эти рынки тоже не забывайте. Там также идет расследование, и там крупнейшие компании. Поэтому, может быть, еще и здесь вас удивим Максим Шаскольский, глава ФАС РФ

Напомним, что с апреля 2021 года Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела в отношении трех металлургических компаний. Речь идет о "Северстали", "Новолипецком металлургическом комбинате" и "Магнитогорском металлургическом комбинате". Предприятия подозреваются в реализации монополии высоких цен на такой продукт как плоский прокат. Недавно на корпорацию Google впервые в России был наложен оборотный штраф. Ответчик должен будет выплатить государству 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации.

ФАС сообщила о снижении ритейлерами цен на продукты.

Фото и видео: RTVI

