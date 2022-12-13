Глава ЕК заявила, что ЕС и США начали разрабатывать санкции против РФ в декабре 2021 года

Урсула фон дер Ляйен напомнила о публикации разведданных по атаке на Украину.

Западные антироссийские санкции, связанные с украинским кризисом, руководство Евросоюза и США начали разрабатываться еще за два месяца до начала проведения специальной военной операции на Украине - в декабре 2021 года. Соответствующей информацией с журналистами поделилась глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на площадке Мюнхенской конференции по безопасности. Эксперт добавила, что международные союзники более года назад сделали беспрецедентную для себя вещь, публикуя в общественном пространстве разведывательные данные о подготовке нападения Кремля на территорию соседнего государства.

ЕС совместно с США начали разработку масштабных экономических санкций против России еще в декабре 2021 года... надеялись, что санкции применять не придется. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Урсула Фон дер Ляйен высказалась в своей речи за всестороннее увеличение внешнеполитического давления на Россию и расширение предоставления военных поставок Вооруженным силам Украины. Чиновница из ЕС предложила для массового производства боеприпасов и оружия мобилизовать европейскую промышленность.

ЕС намерен ввести санкции против организаций Ирана из-за якобы поддержки России.

Фото и видео: YouTube / The Independent