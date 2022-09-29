Сергей Меликов сообщил, что власти региона разберутся в ситуации.

Глава Дагестана раскритиковал призывавших в Дербенте явиться в военкомат. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе оперативного заседания. Сергей Меликов показал коллегам видео, на котором показывается, как из салона автомобиля при помощи громкоговорителя призывают мужчин региона посетить местные военкоматы. Чиновник отметил, что по отношению к ответственным лицам будут применены строгие меры.

Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Это как раз о странном решении, принятом в Дербенте. Поручил срочно разобраться в ситуации и принять самые строгие меры в отношении виновных. Сергей Меликов, глава Дагестана

Чиновник полагает, что организаторы данного мероприятия посчитали призывы дополнительной мерой информирования граждан. Меликов заметил, что власти региона смогли оперативно отреагировать на ситуацию благодаря распространению ролика по соцсетям.

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Фото и видео: Telegram / Mash