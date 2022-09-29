В Дагестане в ДТП с "Газелью" и "Камазом" погибли минимум четверо

Пострадавшими считаются еще восемь человек.

В Дагестане в ДТП с "Газелью" и "Камазом" погибли как минимум четверо граждан. Соответствующее заявление сделали журналистам правоохранительные органы по региону. На текущий момент пострадавшими считаются восемь человек. СОгласно предварительной информации, автомобильная авария зафиксирована утром 29 сентября на федеральной дороге Р-217. Транспортные средства столкнулись друг с другом в районе населенного пункта Хушет. Установлено, что у "Камаза" отказали тормоза. В результате водитель сначала врезался в маршрутку а затем, по инерции, собрал в ДТП еще три легковых автомобиля.

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Фото и видео: Telegram / 112