Глава ДНР заявил, что порт Мариуполя заработает в полную силу до конца года

Денис Пушилин рассказал о сроках по восстановлению работы морской гавани города.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о том, что морской порт Мариуполя заработает полноценно и в полном объеме до конца 2022 года. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире проекта "Соловьев live". Глава ДНР уточнил, что в данный момент вопросы решаются.

Груз не пошел в том объеме, в котором хотелось бы. Есть определенные бюрократические моменты… Мы увидим грандиозные планы до конца года. Денис Пушилин, глава ДНР

Денис Пушилин подчеркнул, что в качестве транспортного хаба или логистического центра мариупольский порт будет задействован в любом случае. В гавани будут не только ходить корабли, но также осуществляться перегрузка, курсировать паромы со строительными материалами.

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live