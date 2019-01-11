Глава ЦРУ заявил, что США не видят от РФ настроя на "реальные переговоры" по Украине

Уильям Бернс оценил обстановку по Украине.

Глава ЦРУ (Центрального разведывательного управления) заявил о том, что власти США не видят от российской стороны настроя на "реальные переговоры" по Украине. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала PBS сделал Уильям Бернс. Эксперт подчеркнул, что большинство мировых конфликтов завершаются за столом переговоров, однако для этого требуется предъявить серьезность намерений.

... Со стороны России по этому вопросу, и я не думаю, что мы ее видим. По крайней мере, согласно нашей оценке, мы не видим того, что российская сторона на данном этапе серьезно относится к реальным переговорам. Уильям Бернс, глава ЦРУ

Напомним, что недавно в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции, расположенной в Анкаре, состоялась встреча Уильяма Бернса и директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Как заявил позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в Вашингтоне настаивали на конфиденциальности канала связи между делегатами, но по прибытии в Анкару американской делегации тут же произошла утечка информации.

Лавров рассказал об утечках данных о канале связи Нарышкина и Бернса.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour

