Глава "Автостата" назвал маловероятным массовый переход на электромобили в перспективе

Сергей Целиков рассказал о перспективах для отечественного "Атома".

Массовый переход на электромобили в России в ближайшем будущем представляется маловероятным. Соответствующей информацией в интервью журналистам новостного агентства "ТАСС" поделился директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). Эксперт рассказал о перспективах отечественного электромобиля "Атом". Он уточнил, что серийное производство данного транспортного средства намечено на вторую половину текущего года. Цена для покупателей будет зависеть от спроса на новинку.

На данный момент, по неофициальной информации, его стоимость планируется в диапазоне от 3 до 4 млн рублей. При такой цене массового спроса на небольшой электромобиль не будет. Сергей Целиков, глава "Автостата"

В России будет расширяться сеть зарядных станций для электромобилей.

Фото: Piter.tv