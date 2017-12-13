Глава "Аэропортстроя" получил два года условного срока за систематичную неуплату налогов

Александр Климов признан виновным в неуплате налогов государству.

В Московском районном суде признали вину Александра Климова в системной неуплате налогов. Мужчина является главой компании “Аэропортстрой”, которая с июня 2013 года по конец января 2016-го уклонялась от обязательств перед государством.

Петербуржец получил два года лишения свободы условно. Отметим, что должностное лицо раскаялось и признала вину в содеянном. Из-за действий руководителя организации, страна лишилась 26,2 миллионов рублей. Злоумышленник “копил” деньги, которые должны были отчисляться от доходов сотрудников фирмы.

Кроме условного, обвиняемый пробудет на испытательном сроке. С него в принудительном порядке взыщут неуплату. Средства вернут в федеральный бюджет страны.

Напомним, что ранее у Климова арестовали имущество. В частности, среди собственности была заявлена трехкомнатная квартира. Чтобы вернуть жилплощадь, глава “Аэропортстроя” отдал службе приставов часть украденных денег.

