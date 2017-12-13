Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Глава "Аэропортстроя" получил два года условного срока за систематичную неуплату налогов
Сегодня, 15:22
0
lesjasap
175

Глава "Аэропортстроя" получил два года условного срока за систематичную неуплату налогов

0
 
 

Александр Климов признан виновным в неуплате налогов государству.

В Московском районном суде признали вину Александра Климова в системной неуплате налогов. Мужчина является главой компании “Аэропортстрой”, которая с июня 2013 года по конец января 2016-го уклонялась от обязательств перед государством. 

Петербуржец получил два года лишения свободы условно. Отметим, что должностное лицо раскаялось и признала вину в содеянном. Из-за действий руководителя организации, страна лишилась 26,2 миллионов рублей. Злоумышленник “копил” деньги, которые должны были отчисляться от доходов сотрудников фирмы.

Кроме условного, обвиняемый пробудет на испытательном сроке. С него в принудительном порядке взыщут неуплату. Средства вернут в федеральный бюджет страны. 

Напомним, что ранее у Климова арестовали имущество. В частности, среди собственности была заявлена трехкомнатная квартира. Чтобы вернуть жилплощадь, глава “Аэропортстроя” отдал службе приставов часть украденных денег.
 

Теги: александр климов , аэропортстрой , глава , наказание , обвинение , суд
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Загрузка...
5