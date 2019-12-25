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Глав управляющих компаний трёх районов Петербурга лишат премии за плохое содержание домов
Сегодня, 11:27
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Глав управляющих компаний трёх районов Петербурга лишат премии за плохое содержание домов

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Масштабная проверка жилого фонда продлится до середины октября.

Ответственных за состояние жилых домов в Красногвардейском, Калининском и Центральном районах лишат премии. Такое поручение дал вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.

Чиновник остался недоволен качеством уборки и содержанием жилых домов. Премии лишат заместителей глав администраций по ЖКХ, руководителей жилищных агентств и управляющих компаний. 

Кроме того, представление о депримировании директоров проверенных городских жилкомсервисов должны быть направлены на рассмотрение советов директоров в сентябре.

сказал Николай Бондаренко. 

Сейчас завершается техническая подготовка жилого фонда к зиме. Проверка будет длиться до 16 октября. В ходе нее проверяется качество уборки парадных и дворов, качество содержания подвалов и чердаков.

Ранее вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко поручил городским организациям увеличить число выездов в парки и сады.

Фото: Piter.TV

Теги: жилой фонд, жкх, содержание домов
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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