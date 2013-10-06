Гинцбург: у подростков выделяется больше антител после прививки от ковида, чем у взрослых

Реакция у детей на прививку к ковиду лучше, чем у взрослых.

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург рассказал журналистами телеканала "Россия-1" о том, что у подростков формируется большее количество антител к коронавирусной инфекции, чем у взрослых пациентов. Он напомнил, что это происходит несмотря на то, что концентрация препарата "Спутник V" в детской дозе уменьшена в пять раз. Показатели уровня антител у добровольцев были определены в ходе клинических исследований.

Если родители любят своего ребенка, то они по отношению к нему совершают просто преступление, когда не разрешают прививаться. Поэтому они еще раз должны задуматься о судьбе своей и своих детей, своих окружающих. Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Эксперт объявил о том, что с распространением по миру дельта-штамма коронавируса, дети среди общего числа заболевших коронавирусной инфекцией стали составлять от 10 до 20%. Этот параметр варьируется в зависимости от страны.

Иммунитет после вакцинации "Спутником М" сформировался у 93,2% подростков.

Фото: Совет Федерации