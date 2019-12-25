В Петербурге начали испытывать препарат от COVID-19 из "коктейля антител"

Препарат зарегистрируют только после того, как он пройдет две фазы испытаний.

В Петербурге в понедельник, 18 апреля, начинаются испытания препарата от коронавируса на основе моноклональных антител. Об этом "РИА Новости" сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

На первом этапе "коктейль из антител" введут добровольцам, которые на данный момент не болеют коронавирусом. Испытания будут идти на протяжении месяца. Во время второй фазы испытуемыми станут пациенты с COVID-19. После этого можно будет говорить о его регистрации.

Испытания пройдут в НИИ гриппа Минздрава в Петербурге.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что петербургский НИИ зарегистрировал новую тест-систему для выявления антител к COVID-19.

Фото: Piter.tv