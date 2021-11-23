Гинцбург оценил сроки начала исследования вакцины для детей 6-11 лет

Врач заметил, что завершились испытания препарата от ковида для подростков.

Глава российского НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург оценил сроки начала клинического исследования вакцины для детей 6-11 лет. По информации от эксперта, после одобрения препарата для профилактики заражения ковидом для подростковой категории граждан, в соответствующие надзорные органы будет предоставлен пакет документов для начала исследования вакцины на более юных детях. Специалист заметил журналистам телеканала "Россия-24", что Научный центр уже подал документы в Минздрав РФ, которые подтверждают эффективность и безопасность варианта вакцины "Спутник V" для детей от 12 до 17 лет.

Как мы получим одобрение на те исследования, которые мы провели для этой группы детей, то это позволит использовать этот препарат в гражданском обороте, естественно, с полного согласия не только ребенка, но и его родителей. А Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Доктор пояснил, что для более младшей категории граждан вакцина от коронавируса будет разведена определенное количество раз.

Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия.

Фото и видео: YouTube / Россия-24

