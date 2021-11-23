Эксперт призвал граждан быстрее вакцинироваться.

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия. В эфире телеканала "Россия-24" специалист заметил, что распространение коронавирусной инфекции практически завершится, когда около 70-75% граждан выработается нужное количество антител. Для достижения этого условия медик рекомендовал ускорить темпы массовой вакцинации населения в 3-4 раза по меньшей мере.

Не просто провакцинировано, а, соответственно, будет иметь необходимое количество защитных антител. Тогда эпидемический процесс будет самозатухающим, а не разгорающимся, коим он является в настоящее время. Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Напомним, что в настоящее время на территории России существует пять зарегистрированных вакцин для профилактики ковида: гамалеевские "Спутник V" и "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" от научного центра "Вектор", а также "КовиВак" Центра имени Чумакова.

Гинцбург заявил, что вакцинированный интерназально не будет переносчиком COVID-19.

Фото и видео: YouTube / Россия-24

