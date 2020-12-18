Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург обозначил срок выработки устойчивого иммунитета от "лайт-вакцины". Заявление он сделал в интервью ТАСС.
По его словам, антитела от "лайт-вакцины" будут вырабатываться на 3-4 месяца. Время действия как у вакцины от гриппа.
Ожидать формирование иммунитета можно будет через три недели.
Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи
Он подчеркнул, что новая вакцина будет укорачивать иммунитет — он будет менее длительным, зато сформируются клетки памяти. Гинцбург рассказал, что эффективность "лайт-вакцины" составит около 85% - но возможно, что у пожилых этот показатель будет меньше.
По словам академика, основная цель "лайт-вакцины" - уменьшение числа тяжелых случаев и госпитализаций.
Ранее Путин назвал необходимой всеобщую вакцинацию от COVID-19.
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