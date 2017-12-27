Несовершеннолетний из Сертолово отравился цитрамоном из-за проблем в гимназии

Во Всеволожском районе врачи занимаются пациентом с отравлением цитрамоном.

В Тосненскую городскую больницу госпитализирован гимназист с острым отравлением цитрамоном. Сообщается. что подросток выпил большое количество таблеток, пытаясь таким способом решить свои проблемы в учебном заведении.

Пациента забрали врачи скорой помощи из квартиры по улице Молодцова в Сертолово. Около часа ночи 13-летнего мальчика осмотрели доктора. По информации от родителей пострадавшего, у несовершеннолетнего были конфликты в гимназии, в которой он учился. Сложные обстоятельства вынудили ребенка проглотить чрезмерную дозу лекарства около 23 часов вечера 23 января.

В настоящее время за жизнь пациента борются медики.