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Несовершеннолетний из Сертолово отравился цитрамоном из-за проблем в гимназии
Сегодня, 9:41
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lesjasap
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Несовершеннолетний из Сертолово отравился цитрамоном из-за проблем в гимназии

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Во Всеволожском районе врачи занимаются пациентом с отравлением цитрамоном.

В Тосненскую городскую больницу госпитализирован гимназист с острым отравлением цитрамоном. Сообщается. что подросток выпил большое количество таблеток, пытаясь таким способом решить свои проблемы в учебном заведении.
 
Пациента забрали врачи скорой помощи из квартиры по улице Молодцова в Сертолово. Около часа ночи 13-летнего мальчика осмотрели доктора. По информации от родителей пострадавшего, у несовершеннолетнего были конфликты в гимназии, в которой он учился. Сложные обстоятельства вынудили ребенка проглотить чрезмерную дозу лекарства около 23 часов вечера 23 января. 
 
В настоящее время за жизнь пациента борются медики. 
Теги: всеволожский район , гимназист , гимназия , ленобласть , отравление , сертолово , тосненская больница , улица молодцова , цитрамон
Категории: Новости СПб Происшествия

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