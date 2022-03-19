Gillette требует миллионы у петербургских бизнесменов за подделки

Gillette хочет остановить продажи даже оригинальной продукции.

Американская компания "Gillette" (входит в корпорацию "Procter & Gamble") через суд взыскивает компенсации с малого бизнеса в Петербурге за торговлю поддельной продукцией на маркетплейсе Wildberries. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

На прошлой неделе Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области вынес решение в пользу Gillette против ООО "Герц". Компания должна выплатить 20 тыс. руб. за незаконное использование товарных знаков "Braun" и "Oral-B" и компенсировать расходы на контрольную закупку.

Ранее Gillette направила в суд около 20 исков к мелким фирмам. В 15 случаях решения были приняты в её пользу, а ещё 5 дел закончились мировыми соглашениями. Общая сумма взысканий составила примерно 1,3 млн руб. В Wildberries заявили, что применяют систему "Цифровой арбитраж" для защиты интересов брендов и предотвращения продажи подделок. В 2024 году она обработала 340 тыс. запросов и привела к блокировке 1 млн товарных карточек.

Юристы отмечают, что иностранные компании продолжают активно защищать свои бренды в российских судах.

Фото: Piter.TV