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На трассе "Кола" образовалась пробка в 20 километров
Сегодня, 12:34
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Shdaria
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На трассе "Кола" образовалась пробка в 20 километров

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В Петербурге тяжелая ситуация на трассе "Кола" из-за дорожных работа.

В Ленобласти на трассе "Кола" образовалась огромная пробка из-за дорожных работ, которые проводятся сегодня, 29 апреля, с утра. Об этом сообщают очевидцы. 

В связи с ремонтом, пришлось сузить трассу в сторону Мурманска. Как сообщают автомобилисты, водителям приходится "ползти". Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", пробка скопилось в 20 километров. Машины застревают уже на КАД. 

Сообщается, что самый тяжелый промежутокприходится на трассу после Разметелево. Дело в том, что там, не только жорожные работы, но и несколько ДТП. 

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Картина дня

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