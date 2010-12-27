На трассе "Кола" образовалась пробка в 20 километров

В Петербурге тяжелая ситуация на трассе "Кола" из-за дорожных работа.

В Ленобласти на трассе "Кола" образовалась огромная пробка из-за дорожных работ, которые проводятся сегодня, 29 апреля, с утра. Об этом сообщают очевидцы.

В связи с ремонтом, пришлось сузить трассу в сторону Мурманска. Как сообщают автомобилисты, водителям приходится "ползти". Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", пробка скопилось в 20 километров. Машины застревают уже на КАД.

Сообщается, что самый тяжелый промежутокприходится на трассу после Разметелево. Дело в том, что там, не только жорожные работы, но и несколько ДТП.