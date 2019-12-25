Сбер встроил GigaChat в ассистента Салют на умных колонках SberBoom

На умных устройствах с ассистентом Салют появилась возможность пользоваться сервисом Сбера GigaChat. Первыми оценить возможности сервиса смогут владельцы умных колонок SberBoom и SberBoom Mini. Для запуска диалога достаточно произнести "Салют, включи GigaChat" – и можно начинать создавать запросы.

На умных колонках пользователь может сгенерировать текст по заданным параметрам. Можно, например, попросить сочинить сказку, предложить варианты подарка, придумать поздравление, новый рецепт, шутку, составить инструкцию или план тренировок. GigaChat умеет держать контекст диалога, поэтому в запросе есть возможность добавлять больше уточняющих деталей.

Как мы и обещали, виртуальный ассистент Салют – один из первых продуктов, который получил возможности GigaChat. Нашим сервисом уже смогли воспользоваться десятки тысяч человек, сгенерировав более полумиллиона запросов. С сегодняшнего дня испытать GigaChat в решении бесконечного числа творческих и прикладных задач смогут и владельцы наших умных колонок. Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока "Технологии" Сбербанка

Колонки SberBoom и SberBoom Mini для широкой аудитории были представлены на форуме "Россия – Африка". А теперь, специально для тех, кто хочет испытать возможности GigaChat, SberDevices запустила такое предложение – с 17 по 19 август в официальном интернет-магазине компании можно приобрести колонку SberBoom Mini со скидкой и получить умную лампу Sber в подарок.

Нейросети – один из главных технологических прорывов в 2022-2023 годах. В 2022 году была запущена нейросеть ChatGPT. Она умеет вести диалог, генерировать различные тексты и коды на разных языках программирования, сочинять стихи, писать тексты и выполнять множество других задач. Нейросеть GigaChat является российским аналогом ChatGPT. Она поддерживает диалог с пользователем, генерирует изображения и разные виды текстов. Посмотреть примеры удачных запросов GigaChat можно в базе знаний о сервисе.

Фото: пресс-служба Сбера