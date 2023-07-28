Особой популярностью у аудитории пользовалась нейросеть Kandinsky.

Сбер представил на форуме "Россия – Африка" линейку умных устройств. Одной из новинок стала умная колонка с функцией детектора шумов.

Это маленькая колоночка и большая колонка. Называется SberBoom и SberBoom Mini. В этой колонке 40 Вт мощности. Мы сами сделали акустическую систему, сами настроили эквалайзеры. Александр Мерщий, руководитель направления Сбера

Особой популярностью у аудитории пользовалась нейросеть Kandinsky. С её помощью даже ребёнок сможет создать в домашних условиях настоящий визуальный шедевр.

Во-первых, эта функция, на мой взгляд, хорошо разрабатывает воображение у детишек. Представьте, что ваш ребёнок использует всего лишь небольшое устройство, как Sber Box, установленный в телевизоре у него, он сможет генерить абсолютно любые картинки. Он может попросить: "Нарисуй Винни-Пуха в стиле киберпанк". Если есть необходимость, рисунок можно отсканировать на телефон и после этого передать на компьютер, например, или распечатать и использовать в презентации своей. Александр Мерщий, руководитель направления Сбера

Аудитория "Экспофорума" даже смогла примерить на себя результаты экспериментов нейросети. Гости стенда Сбера получили в подарок футболки с рисунками, созданными при помощи нейросети.

Ранее на Piter.tv: Африка получит от России помощь в развитии биометрических технологий.

Фото и видео: Piter.tv