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Африка получит от России помощь в развитии биометрических технологий

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Группа компаний ЦРТ является партнёром ПАО Сбербанк и активно внедряет цифровые технологии.

Африка может получить от России помощь в развитии биометрических технологий. Свой опыт на питч-сессии в рамках форума "Россия – Африка" представила группа компаний ЦРТ. Специалисты уверены, что биометрия и искусственный интеллект решат многие задачи африканских стран в сфере безопасности, здравоохранения и образования.

Мы предлагаем решение по обеспечению цифровых сервисов: это государственные и коммерческие сервисы на базе распознавания голоса человека. Разрешения позволяют доводить сервисы по телефонному каналу до людей. И компания или государство могут быть уверены, с кем они общаются, и верифицировать их. При этом, эта система также защищена от различного рода атак, подмен голоса.

Олег Глебов, директор по развитию бизнеса группы компаний ЦРТ

Группа компаний ЦРТ является партнёром ПАО Сбербанк и активно внедряет цифровые технологии. Среди их проектов – диалоговые ассистенты, системы речевой аналитики, голосовая биометрия.

Ранее Сбер представил наиболее перспективные направления развития ИИ для африканских стран

Видео: Piter.tv

Теги: россия африка, саммит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Мировые новости,

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