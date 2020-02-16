Гидрометцентр заявил о ранней весне в России

В воскресенье, 16 февраля, стало известно, что весна все-таки придет в Россию раньше, чем обычно. Об этом заявили в Гидрометцентре.
Синоптики отметили, что обыкновенная весна наступает в 20-х числах марта. При этом в настоящее время, снежный покров не сформировался окончательно, а водоемы не смогли покрыться толстой коркой льда. Кроме того, в европейской части России наблюдается "переход через ноль градусов в сторону повышения". Эксперты заявили, что , это и есть начало весны по естественным синоптическим признакам.
Раннюю весну связывают с глобальным потеплением.
Ранее мы сообщали о том, что на курорте в Грузии россияне попали под лавину.
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