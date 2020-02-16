Гидрометцентр заявил о ранней весне в России

Ранний приход весны обусловлен аномально теплой зимой

В воскресенье, 16 февраля, стало известно, что весна все-таки придет в Россию раньше, чем обычно. Об этом заявили в Гидрометцентре.

Синоптики отметили, что обыкновенная весна наступает в 20-х числах марта. При этом в настоящее время, снежный покров не сформировался окончательно, а водоемы не смогли покрыться толстой коркой льда. Кроме того, в европейской части России наблюдается "переход через ноль градусов в сторону повышения". Эксперты заявили, что , это и есть начало весны по естественным синоптическим признакам.

Раннюю весну связывают с глобальным потеплением.

Ранее мы сообщали о том, что на курорте в Грузии россияне попали под лавину.