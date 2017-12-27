Гидрометцентр: сегодня ночью пройдёт сильный снегопад

Городские власти переведут коммунальные службы на усиленный режим работы.

Комитет по благоустройству Петербурга со ссылкой на Гидрометцентр сообщает, что высота выпавшего снега в ночь на 20 января достигнет восьми сантиметров. Осадки стоит ожидать ночью и утром. Температура в это время будет в районе - 5 градусов.

На время снегопада в Смольном приняли решение усилить работу дорожных предприятий. Очисткой улиц займутся 800 снегоуборщиков и более тысячи дворников.

"Во время снегопада по крупным магистралям уборочные машины пройдут уступом, одна за другой, в колонне от двух до восьми единиц. В первую очередь дорожники прочистят улицы, по которым ходит общественный транспорт, остановки и пешеходные переходы, территории у метро и тротуары", — отметили чиновники.

Фото: Piter.TV