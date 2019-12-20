Героиня реалити "Солдатки" Яна Заиченко: "На карантине изучаю священные писания"

Участница телешоу поделилась c Piter.tv своим распорядком дня на карантине.

Героиня реалити-сериала "Солдатки" на ТНТ, петербурженка Яна Заиченко ответила на наши вопросы и поведала о том, что открыла для себя за карантинные выходные.

Как вы проводите карантинные выходные?

— Карантинные выходные провожу с пользой, доделываю несделанные дела. Получаю удовольствие от карантина, а также от возможности побыть одной.

Получается ли у вас соблюдать дисциплину в режиме дня после участия в шоу?

— Я всегда соблюдала дисциплину и режим дня, независимо от шоу. Я все-таки шла на шоу не для того, чтобы улучшать свой режим.

Как вы стараетесь держать себя в форме в текущих условиях? Поделитесь советами для нашего издания.

— Я всегда держу себя в форме независимо от внешних условий. Можно заменить нежелательные продукты полезными, пользуясь воображением. Физические нагрузки начинать с самых незначительных , главное делать, хотя бы по чуть-чуть

Предполагаем, что за время вынужденного карантина вы открыли для себя нечто новое. Можете рассказать, какая книга и фильм вас удивили и вдохновили за последнее время больше всего?

— Читаю религиозную литературу, изучаю священные писания. Потому что в других книгах и тем более фильмах не вижу смысла. Все книги перечитала давно. Фильмы не смотрю почти.

Почему вы решили принять участие именно в шоу "Солдатки?"

— Я не решила принять участие именно в шоу "Солдатки". Просто так получилось, откликнулась на кастинг и попала.

Как на вас повлияло участие в шоу? Какую самую неожиданную привычку вы приобрели после него?

— Желаемая новая привычка: делать всех на всякий случай своими друзьями, улыбаться и терпеть людей. Хитрить больше, льстить больше.

Изменилось ли ваше отношение к службе девушек в армии после шоу?

— Я считаю, что девушки не должны служить. Это мужская прерогатива. Надо знать свое место, иначе беда.

Какой совет можете дать будущим участницам шоу?

— Заведите себе парней, насколько это возможно. Потому что сами себя не защитите там. И не верить никому и идти на все за победу, не жалеть никого, и себя.

Телеканал ТНТ совместно с Минобороны России запустил уникальный проект "Солдатки" — первый реалити-сериал про девушек, которые попробовали реальную службу в армии. У кого получится преодолеть дистанцию, не потеряв себя, кого парни дождутся из армии, а кто из девушек приобретет любовь в стенах воинской части — смотрите в новом реалити-сериале "Солдатки" по воскресеньям в 19:00 на ТНТ.

Фото: предоставлено телеканалом ТНТ