Героиня реалити "Солдатки" Яна Заиченко: "На карантине изучаю священные писания"

Героиня реалити-сериала "Солдатки" на ТНТ, петербурженка Яна Заиченко ответила на наши вопросы и поведала о том, что открыла для себя за карантинные выходные.
Как вы проводите карантинные выходные?
— Карантинные выходные провожу с пользой, доделываю несделанные дела. Получаю удовольствие от карантина, а также от возможности побыть одной.
Получается ли у вас соблюдать дисциплину в режиме дня после участия в шоу?
— Я всегда соблюдала дисциплину и режим дня, независимо от шоу. Я все-таки шла на шоу не для того, чтобы улучшать свой режим.
Как вы стараетесь держать себя в форме в текущих условиях? Поделитесь советами для нашего издания.
— Я всегда держу себя в форме независимо от внешних условий. Можно заменить нежелательные продукты полезными, пользуясь воображением. Физические нагрузки начинать с самых незначительных , главное делать, хотя бы по чуть-чуть
Предполагаем, что за время вынужденного карантина вы открыли для себя нечто новое. Можете рассказать, какая книга и фильм вас удивили и вдохновили за последнее время больше всего?
— Читаю религиозную литературу, изучаю священные писания. Потому что в других книгах и тем более фильмах не вижу смысла. Все книги перечитала давно. Фильмы не смотрю почти.
Почему вы решили принять участие именно в шоу "Солдатки?"
— Я не решила принять участие именно в шоу "Солдатки". Просто так получилось, откликнулась на кастинг и попала.
Как на вас повлияло участие в шоу? Какую самую неожиданную привычку вы приобрели после него?
— Желаемая новая привычка: делать всех на всякий случай своими друзьями, улыбаться и терпеть людей. Хитрить больше, льстить больше.
Изменилось ли ваше отношение к службе девушек в армии после шоу?
— Я считаю, что девушки не должны служить. Это мужская прерогатива. Надо знать свое место, иначе беда.
Какой совет можете дать будущим участницам шоу?
— Заведите себе парней, насколько это возможно. Потому что сами себя не защитите там. И не верить никому и идти на все за победу, не жалеть никого, и себя.
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