Германия разрешила выдать Италии россиянина, который обвиняется в убийстве

Россиянину предъявлено обвинение в убийстве итальянца на дискотеке в 2017 году.

Германия выдаст Италии гражданина РФ Расула Бисултанова, который обвиняется в убийстве итальянца Никколо Чатти в 2017 году. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу внешнеполитического ведомства Италии.

Прокуратура Рима в прошлом году выдала ордер на арест Бисултанова, а 3 августа этого года на его основании Германия арестовала россиянина. Отмечается, что это стало возможным благодаря слаженной работе итальянских посольств в Берлине и Мадриде с властями соответствующих стран.

Никколо Чатти был убит на дискотеке в городе Льорет-де-Мар. Изначально подозреваемыми по данному делу проходили три человека. Все они – граждане РФ. После проведения следственных мероприятий подозрения были сняты с двух россиян.

Ранее россиянин Алексей Бурков, который обвиняется в киберпреступлениях, был депортирован из Соединенных Штатов в Россию. Ему предъявлено обвинение в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений.

Фото: pixabay.com