В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что пока соответствующее решение окончательно не принято. Однако в случае согласования это будет первый случай использования режима киберсанкций Евросоюза.
Напомним, что кибератаки зафиксировали в 2015 году. После этого ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина.
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Видео: ВК/МИД России
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