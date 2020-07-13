В начале мая 2020 года Генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина.

В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что пока соответствующее решение окончательно не принято. Однако в случае согласования это будет первый случай использования режима киберсанкций Евросоюза.

Напомним, что кибератаки зафиксировали в 2015 году. После этого ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина.

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Видео: ВК/МИД России