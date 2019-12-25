Германия пообещала Лукашенко персональные санкции

ФРГ ни раз обращалась к Лукашенко с просьбой вступить в диалог с его оппонентами.

Германия пообещала Александру Лукашенко персональные санкции, если он "не изменит курс и не пойдёт на диалог с оппозицией". С соответстующим заявлением выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

По его словам, Германия ни раз обращалась к Лукашенко с просьбой вступить в диалог с его оппонентами.

Этого не произошло, наоборот: волны репрессий накатываются одна за другой на оппозицию. Хайко Маас, министр иностранных дел Германии

Он назвал это "неправильным направлением". Маас подчеркнул, что ФРГ работает с другими странами ЕС над пакетом санкций против Лукашенко.

Ранее стало известно, когда вступят в силу санкции ЕС против Белоруссии.

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