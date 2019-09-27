Германия передаст России данные о 500 тыс. советских военнопленных

Жители России смогут в онлайн режиме узнать о судьбе погибшего в плену родственника.

Германия передаст России данные о 500 тысячах советских военнопленных. Соглашение подписано дипломатами в Берлине в четверг 26 сентября.

Благодаря данным Российский государственный военный архив сформирует онлайн базу. Проект создан при поддержке Минобороны России. Со стороны немцев за разработку отвечает Федеральный архив, Германский исторический институт в Москве и Немецкий союз по уходу за военными могилами. Специалисты подготовят архивные бумаги для российских экспертов. Оцифровкой документов займется корпорация ЭЛАР.

Жители страны смогут найти информацию о жизненном пути и гибели родственника, как советского военнослужащего, так и немецкого солдата. Для онлайн поиска необходимо ввести ФИО, год и место рождения того, кого нужно найти.

Ранее Piter.tv писал о том, что жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами дали немецкие визы.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Историческая ВЫЖИМКА