Жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами дали немецкие визы

Указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов Владимир Путин подписал 24 апреля.

Германия начала выдавать шенгенские визы жителям Донецкой и Луганской народных республик с российскими паспортами. Об этом сообщает зарубежная газета Bild, ссылаясь на депутата Свободной демократической партии Ренату Альт.

Политик заявила, что за пять месяцев шенген получили 100 тысяч граждан РФ. Точную статистику по тем, кто живет в ЛНР и ДНР она назвать не смогла. Отмечается, что власти Германии не видят различий между россиянами и гражданами РФ, получившими паспорт в упрошенном порядке.

Напомним, что указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов Владимир Путин подписал 24 апреля. С тех пор за документами обратилось почти 90 тысяч жителей ДНР и ЛНР.

Видео: YouTube/DK-Aerial