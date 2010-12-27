Путин наградил Полтавченко орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил главу Санкт-Петербурга орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Сегодня стало известно, что глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко был награждён орденом "За заслуги перед Отечеством". Об этом гласит приказ президента России "О награждении государственными наградами Российской Федерации", опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед отечеством" II степени Полтавченко Георгия Сергеевича — губернатора Санкт-Петербурга", — говорится в тексте документа.

Фото: сайт "Администрация Санкт-Петербурга"; официальный интернет-портал правовой информации