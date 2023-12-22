Около двух тыс. кварталов отмоют после зимы в Петербурге

По результатам работы сотрудниками будут размещены отчёты в формате "до" и "после".

В Петербурге стартовала генеральная уборка кварталов после зимнего сезона. Работникам предстоит отмыть фасады и кровли городских зданий к лету. В ходе уборки будут вымыты почти 5 тыс. фасадов нежилых зданий, включая социально значимые учреждения, такие как школы, поликлиники и детские сады. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Администрации районов получили задание привести в порядок около 1,9 тыс. кварталов, в каждом из которых содержатся несколько дворов.

По результатам работы будут размещены отчёты в формате "до" и "после", а специалисты будут проводить выборочные проверки, чтобы убедиться в качестве работы.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)